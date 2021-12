1. Slalom-Lauf in Lienz – Schweizerinnen bärenstark – Gisin auf Platz 2, Rast auf dem 4. Rang

«Bis jetzt bin ich recht ruhig. Es fühlt sich für mich so speziell an, dass dieser Tag nun endlich gekommen ist und ich fühle mich gut. Ich habe viele positive Reaktionen bekommen, es fühlt sich an, als hätte ich das Rennen schon gewonnen.», sagt die Urnerin gegenüber SRF. Sie wird dann mit der Startnummer 22 ihr Comeback geben.