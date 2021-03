Beim ersten Weltcup-Slalom in Are zeigten die Schweizerinnen gute Leistungen. Wendy Holdener erreichte mit 69 Hundertsteln Rückstand auf die Bestzeit den vierten Platz und verpasste das Podest nur knapp. Michelle Gisin fuhr mit ihrem 7. Platz in die Top 10. Camille Rast erreichte Platz 21, Mélanie Meillard konnte sich nicht für den zweiten Lauf qualifizieren. Siegerin wurde Petra Vlhova. Mit ihrem Sieg löste die Slowakin Lara Gut-Behrami als Führende des Gesamtweltcups ab. Gut-Behramis Rückstand beträgt 64 Punkte.

Heute bietet sich den Schweizerinnen beim zweiten Slalom in Are eine weitere Chance, aufs Podest zu fahren oder zumindest Weltcup-Punkte zu holen. Lara Gut-Behrami wird auch am zweiten Slalom in Are wie erwartet nicht teilnehmen. Damit dürfte Vlhova heute ihren Vorsprung an der Weltcupspitze ausbauen.