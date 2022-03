Lausanne – YB - Die Berner reagieren nach der Pause – Siebatcheu gleicht aus zum 1:1

Die Partie ist für beide Teams von grosser Bedeutung. YB will den Rückstand auf den FCZ verkürzen und Lausanne muss nach neun Niederlagen in Serie wieder einmal gewinnen, wenn man nicht direkt absteigen wollen. Das Spiel hat aus Berner Sicht gut begonnen, nach sieben Minuten erzielt Jordan Siebatcheu die Führung, doch der VAR macht dem Amerikaner einen Strich durch die Rechnung. Foulspiel das Verdikt. In der Folge hat YB mehrheitlich den Ball, kommt aber gegen die massierte Verteidigung nur zu wenigen Chancen. Ein langer Ball auf Amdouni ermöglicht den Waadtländer die Führung. Ein Schuss, ein Tor. Für die zweite Hälfte muss von YB mehr kommen, wenn sie dieses Spiel noch drehen wollen.