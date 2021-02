Die Zuger Polizei tanzt im Hallenstadion

Als Medienpartnerin begleiten wir das Schweizer Musikspektakel am Freitagabend live. Alles Wichtige und Unwichtige liest du in unserem Liveticker mit, während du dir in unserer App und auf 20min.ch den Livestream der Show gibst – ein Entertainment-Komplettpaket also. 3+ überträgt die Swiss Music Awards 2021 ab 20.15 Uhr live.

Wegen The Rona ist nicht alles live

Die Polizei tanzt live, Master KGs Auftritt aber ist voraufgezeichnet – wie die meisten Performances des Abends. «Wir sind da ganz transparent», so Show-Host Nik Hartmann zu 20 Minuten, «es wäre aktuell nicht möglich, sieben auftretende Acts in rund zwei Stunden aneinander vorbeizubringen und dazwischen jeweils alles zu desinfizieren.»

Die meisten Nominierten sind gar nicht da

Und: So sind am Freitagabend noch weniger Leute im Hallenstadion – das eh praktisch leer sein wird, schliesslich gibts kein Livepublikum, was Covid-Daddy Berset freuen wird. Auch ein Grossteil der Nominierten verfolgt die Show nicht von den Publikumsrängen aus, sondern wie du und wir am (TV-)Screen.

Loco Escrito kann sich unsterblich machen

Nik Hartmann prophezeit Tränen

Die Show ist in der Schweiz die erste in dieser Grösse seit dem Lockdown im März 2020. «Nun wird einem wieder bewusst, welche Leidenschaft in so einem Projekt steckt. Es fühlt sich für mich darum ein bisschen an wie meine allererste Sendung.»