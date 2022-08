ManUtd – Liverpool: Sancho zaubert ManUnited in Führung – Liverpool wird nun gefährlicher

Und zwar eindeutig. Mit einem Gesamtskore von 9:0 holte sich der FC Liverpool in der letzten Saison die maximale Punkteausbeute aus den beiden Duellen. Sogar die letzten beiden Gastspiele in Manchester konnte Liverpool für sich entscheiden. Auch hier könnte heute Geschichte geschrieben werden: Den «Reds» gelang es bislang noch nie dreimal in Folge im altehrwürdigen Old Trafford zu gewinnen.