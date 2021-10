GC – FCSG im Ticker - Im Pyro-Nebel trifft Kaly Sene zum 1:0 – St.-Gallen-Abwehr pennt

Seit sieben Meisterschaftsspielen warten die Espen auf einen Sieg. Nun wollen die St. Galler bei den Grasshoppers den zweiten Saisonsieg. Können die Zürcher das verhindern? Tatsache ist: Die Espen, sie sind in der Krise. Seit dem 2:1-Erfolg zum Auftakt gegen die Waadtländer ist in der Super League kein weiterer Sieg hinzugekommen. Muss Coach Peter Zeidler um seinen Job bangen? Etwa bei einer weiteren Niederlage? Wohl kaum. Es ist Zeidlers 4. Spielzeit in der Ostschweiz – und sein Vertrag läuft noch 4 weitere Jahre.