Manchester United – YB – Ronaldo nicht mal im Kader – ManUnited spielt mit B-Elf gegen YB

Am ersten Spieltag der Champions League, am 14. September, gewannen die Berner zuhause gegen den englischen Rekordmeister sensationell 2:1.

Was war das für eine verrückte Partie im Wankdorf! YB spielt zum Auftakt in die Champions League das grosse Manchester United 90 Minuten lang an die Wand. Nach einem Horror-Rückpass von Lingard tauchte Siebatcheu plötzlich alleine vor de Gea auf und stellte Sekunden vor Schluss auf das sensationelle 2:1-Endresultat (95.).