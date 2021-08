«Was hier los war, dass reicht für drei Spiele», sagt Blue-Experte Marcel Reif und trifft damit den Nagel auf den Kopf. YB legt, vom euphorischen Heimpublikum angetrieben, wie die Feuerwehr los, verpasst aber die Führung und wird dann kalt geduscht. Boly profitiert in der 14. Minute von einem kapitalen Bock von YB-Verteidiger Camara und trifft aus dem Nichts zu der Führung für Ferencvaros. Die Berner zeigen aber Moral und kommen durch einen Weitschuss von Elia zum postwendenden Ausgleich (16.). In der 25. Minute überschlagen sich die Ereignisse: Hefti reisst seinen Gegenspieler im Strafraum zu Boden. Weil der äusserst strenge schottische Schiedsrichter Callum die Szene als Notbremse taxiert, wandert der Rechtsverteidiger mit Rot vom Platz. Den folgenden Penalty schiesst Uzuni an den Pfosten. Martins lenkt den Nachschuss zwar ins eigene Netz. Weil zuvor ein Berner gefoult wird, erkennt der Unparteiische nach Intervention des VAR zur Freude von YB das Tor letztlich aber ab. In der 40. Minute folgt dann der vorläufige Berner Höhepunkt: Vincent Sierro haut das Leder aus rund 20-25 Metern mit voller Überzeung traumhaft in die Maschen und lässt den gelbschwarzen Traum von der Champions League hochleben.