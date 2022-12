Uesslingen: Schafherde büxt aus und sorgt für Polizeieinsatz

In Uesslingen TG rissen am Sonntag Schafe aus und strandeten auf einer Strasse.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Uesslingen TG zu einem etwas ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Laut der Kantonspolizei Thurgau war eine Schafherde aus einer Weide in der Nähe ausgebüxt und verirrte sich auf die Strasse. Ein Autofahrer entdeckte die gestrandeten Schafe und meldete sie der Polizei, die daraufhin den Schafhirten ausfindig machte und vor Ort ausrückte. «Die Beamten konnten die Familie des Halters erreichen und begleiteten die Schafe sicher über die Strasse», teilt Polizeisprecher Matthias Graf auf Anfrage von 20 Minuten mit.