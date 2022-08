Schafe sind am Samstagmorgen von ihrer Weide in Aarberg abgehauen.

In Aarberg BE hat am Samstagmorgen eine Schafherde ihren Zaun durchbrochen und ist abgehauen.

Als Tom, 20-Minuten-News-Scout, heute Morgen in der kleinen Gemeinde Aarberg BE zur Arbeit ging, wunderte er sich noch, dass es bei der Schafweide so ruhig war. Ein paar Hundert Meter weiter offenbarte sich ihm dann ein ungewöhnliches Bild. Etwa 20 Schafe spazierten ungestört im Dorf umher. Offenbar hatten die Schafe in der Nacht ihren Zaun durchbrochen und gingen in Aarberg auf Erkundungstour.