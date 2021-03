Ein Mann aus New Haven in Connecticut kaufte eine kleine Schale auf einem Flohmarkt.

Ein Mann aus dem US-Staat Connecticut hatte ein gutes Auge, als er auf einem Flohmarkt in New Haven eine kleine – auf den ersten Blick unscheinbare – Schale kaufte. Er zahlte 35 Dollar dafür. D er Käufer muss sich aber wohl gewundert haben, ob das Schüsselchen nicht vi e lleicht e twas mehr wert sei , denn er fotografierte es und schickte die Bilder an das Aktionshaus Sotheby’s. Er wünsche sich eine Bewertung, g ab der Mann an .