Schalke 04 gewinnt ,mit 3:2 gegen Mainz

«Es war eine spezielle Nacht – ein spezieller Moment», sagte Erling Haaland, nachdem er den Tor-Rekord in der Premier League geknackt hatte. Er sei extrem glücklich und stolz, so der 22-jährige Norweger. Sein Trainer Pep Guardiola lobte Haaland und bezeichnete ihn als einen «einzigartigen und besonderen» Menschen und Fussballer. Auch die Teamkollegen von Manchester City feierten ihren Top-Torschützen.

Aber obwohl der Norweger stolz ist und sich über den Rekord freut, würde er diesen noch so gern eintauschen: gegen das Triple. Das sei der ultimative Preis, so Haaland. City strebt den Titel in der Liga, im FA Cup und in der Champions League an. «Wir denken nun nur an Leeds. Alle unsere letzten neun Spiele sind jetzt ein Cup-Final», beschreibt es Haaland. (hua)