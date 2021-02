Da der Bundesligaverein in finanziellen Schwierigkeiten ist, denkt man an den Verkauf des LEC-Slots. Geschätzter Wert: 20 Millionen Euro.

Schalke 04 könnte seinen Slot in der Europameisterschaft von «League of Legends» verlieren.

Dass E-Sport immer wichtiger wird für Bundesligavereine, zeigt das neuste Beispiel. Der Traditionsverein Schalke 04 hatte definitiv schon bessere Fussball-Tage. Finanzielle Geldsorgen und der Abstieg in die zweite Bundesliga drohen, wenn Trainer Christian Gross nicht noch ein Wunder bewirken kann. Der Verein könnte den geschätzten Schuldenberg von 240 Millionen Euro aber noch verkleinern. Eine Möglichkeit: Der Verkauf des E-Sport Teams.



Das «League of Legends»-Team der Deutschen spielt nämlich in der LEC, der Europameisterschaft in «LoL». Diesen Slot könnte der Bundesligist aber verkaufen, der geschätzte Wert liegt bei 20 Millionen Euro. Ein Haufen Geld, vor allem wenn man bedenkt, dass Schalke 04 geschätzt 8 Millionen Euro in seine E-Sport Abteilung gesteckt hat. Laut Aussage von Schalke 04 macht das «League of Legends»-Team noch keinen Gewinn, sondern nur Kosten.