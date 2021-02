Schalke 04 ist auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga und taumelt in Richtung Abstieg.

Schalke trennt sich per sofort vom Schweizer Christian Gross.

Die 1:5 Niederlage in Stuttgart war zu viel.

Aus für Christian Gross: Nach nur einem Sieg in elf Spielen beim Tabellenletzten der Bundesliga wird der Schweizer Trainer auf Schalke entlassen. Einen Tag nach der blamablen 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart muss der 66-Jährige seine Koffer packen. Er ist bereits der vierte Trainer, der diese Spielzeit an der Seitenlinie der Königsblauen stand. Doch Gross ist nicht der einzige Akteur, der am Sonntagmorgen entlassen wird. Auch Sportvorstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Riether sowie Athletiktrainer Werner Leuthard frei werden freigestellt.