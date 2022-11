Bundesliga: Goalie-Ärger bei Schalke, weil er in der Halbzeit Kuchen isst

Nach dem Sieg gegen Mainz am Mittwoch konnte sich Schalke-Stürmer Bülter einen Spruch nicht verkneifen.

Sportlich hinkt Schalke den Erwartungen hinterher. Der Aufsteiger liegt kurz vor der WM-Pause auf einem Abstiegsplatz. Gerade mal sechs Punkte konnten die Königsblauen in 13 Spielen sammeln. Ende Oktober entliess man Trainer Matthias Kreutzer (39) und holte Thomas Reis (49) als seinen Nachfolger. Gegen Mainz gab es am Mittwoch den ersten Sieg nach sieben Niederlagen in Serie.