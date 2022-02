Nach Russland-Angriff auf Ukraine : Schalke reagiert auf Putin-Invasion und entfernt Gazprom vom Trikot

Der deutsche Traditionsclub Schalke 04 reagiert auf den Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine und nimmt den Schriftzug von Sponsor Gazprom von der Ausrüstung.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis erschien bereits auf der Spieltags-PK am Donnerstagvormittag ohne Gazprom-Logo auf seinen Kleidern.

Wie der deutsche Traditionsverein bekannt gab, wird der Schriftzug von Gazprom per sofort vom Trikot entfernt.

Der FC Schalke 04 reagiert auf den Russland-Einmarsch in die Ukraine.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine entfernt der deutsche Fussball-Club Schalke 04 den Schriftzug seines Hauptsponsors Gazprom von seinen Trikots. Stattdessen werde der Vereinsname «Schalke 04» auf der Brust der Spieler zu sehen sein, wie der Verein am Donnerstag in Gelsenkirchen mitteilte.

Die Entscheidung sei «mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage» nach Gesprächen mit der deutschen Gazprom-Tochter erfolgt, hiess es in der Mitteilung. Zugleich gab Schalke bekannt, dass der von Gazprom in den Aufsichtsrat des Vereins entsandte Vertreter Matthias Warning sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt. Warning ist Vorstandschef der von Gazprom begründeten Pipelinebetreibergesellschaft Nord Stream 2.

Gazprom seit 15 Jahren Geldgeber auf Schalke

Über «weitere mögliche Schritte» werde der Verein «zu gegebener Zeit informieren», erklärte Schalke weiter. Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis erschien bereits auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstagvormittag in einer Jacke, auf der das Logo des Russland-Sponsors nicht mehr drauf war.

Der Traditionsverein aus dem Ruhrpott spielt seit der laufenden Saison in der zweiten deutschen Bundesliga und profitierte in den letzten Jahren von der finanziellen Unterstützung des staatlichen russischen Energiekonzerns Gazprom. Das Unternehmen engagiert sich seit 15 Jahren bei den Gelsenkirchenern im grossem Stil als internationaler Sportsponsor und zählt zudem auch zu den grössten Geldgebern der Uefa, die am Donnerstag beschloss St. Petersburg den Champions-League-Final im kommenden Mai zu entziehen.