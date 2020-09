Und das in Corona-Zeiten : Schalke-Spieler spuckt auf am Boden liegenden Gegner

Hässliche Szene in der Bundesliga: Ozan Kabak foult erst seinen Gegner und spuckt danach in dessen Richtung.

Schalke 04 ist in der Krise. Und das schon länger. Der letzte Bundesliga-Sieg datiert vom Januar, es war ein 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Die neue Saison starteten die Königsblauen mit einem 0:8 gegen die Bayern. Gegen Werder Bremen sollte am Samstag nun vieles besser werden, wurde es aber nicht. Bereits nach 60 Minuten lag Schalke 0:3 zurück. Gegen ein Team, das noch vor einigen Wochen in der Relegation um den Verbleib in der ersten Bundesliga kämpfte.

War es Absicht?

Es läuft die 26. Minute zwischen Schalke und Bremen, als Kabak in einen Zweikampf gegen Werders Augustinsson geht. Ein Check, harmlos, ein Dutzendfoul, Augustinsson liegt am Boden. Und was macht Kabak? Er spuckt in die Richtung seines Gegners. Und das in Zeiten des Coronavirus.