Bundesliga

Schalke verliert auch mit neuem Bayern-Goalie im Tor

Schalke kommt nicht vom Fleck. Trotz der Rückkehr von Alexander Nübel ins Tor, kassieren die Königsblauen gegen Werder Bremen eine Niederlage. Die Bayern spielen um 18:30 Uhr gegen Düsseldorf.

Kevin Mbabu (l.) trifft für den VfL Wolfsburg per Kopf zum 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Am Schluss verlieren die Wolfsburger 1:2.

Werder Bremen hat seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigt und die Krise des FC Schalke 04 genutzt. Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg am Samstag in der Veltins-Arena setzte der Tabellen-17. nach dem 1:0-Sieg in Freiburg und dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg aus der Fussball-Bundesliga. Der Siegtreffer gelang Leonardo Bittencourt in der 32. Minute mit einem Distanzschuss, bei dem der zurück ins Team gerutschte Schalke-Torhüter Alexander Nübel, der nächste Saison bei Bayern München unter Vertrag steht, machtlos war. Die Mannschaft von Trainer David Wagner dagegen setzt seine Talfahrt ungebremst fort und ist wie zuletzt in der Saison 1996/1997 nun seit elf Spielen sieglos.