Kanzler-Wechsel wegen Korruptionsermittlungen : Alexander Schallenberg tritt am Montag die Nachfolge von Sebastian Kurz an

Österreich steht laut dem neuen österreichischen Bundeskanzler Alexander Schallenberg vor einer «enorm herausfordernden Zeit». Den Amtseid wird er am Montag ablegen.

Alexander Schallenberg tritt die Nachfolge von Sebastian Kurz an, der am Samstagabend zurücktrat.

Der neue österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg wird am Montag um rund 13 Uhr seinen Amtseid ablegen. Er tritt die Nachfolge von Sebastian Kurz an, der am Samstagabend unter dem Druck der gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen als Regierungschef zurücktrat. Kurz will in den Nationalrat – und als Erstes seine eigene Immunität aufheben. Sein Abgang hat auch finanzielle Folgen.