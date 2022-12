Live Fifa-WM: Schaltet Marokko in Katar auch Spanien aus?

22' Wird im englischen Fussball jemand vom Gegenspieler so richtig vernascht, dann spricht man von «he sent him to the shops», was so viel bedeutet wie, «er hat ihn einkaufen geschickt». Dies dürfte auf die Szene mit dem bemitleidenswerten Marcos Llorente bestens zutreffen, als er vom frechen Marokkaner Sofiane Boufal nach allen Regeln der Kunst ausgedribbelt – oder eben zum einkaufen geschickt wird.