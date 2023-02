«Schandfleck» – Das ist der vielleicht tristeste Platz der Schweiz

«Öde, unattraktiv, unausgeglichen, unnütz, lieblos, oder einfach gesagt ein Schandfleck»

Der Krienser Stadtplatz liegt vor dem neuen goldenen Gebäude der Stadtverwaltung. Die Form des ungefähr 1600 Quadratmeter grossen Platzes erinnert an ein gleichschenkliges Dreieck. Ausser den wenigen Fussgängern und den Velos ist nicht viel los. In der unteren Ecke stehen drei junge Bäume. Daneben ein Scheinwerfer, der vermuten lässt, dass der Platz doch noch für etwas Grösseres benutzt wird. Darunter: ein Mülleimer . An der linken Ecke steht ein weisser Brunnen aus Beton – im Winter ist er ausser Betrieb. Auf der anderen Seite stehen einige mobile Sitzbänke, in ihrer Nähe vereinzelt junge Bäume. Und das wars.

2019 sollte der Platz bereits aufgewertet werden

Ein Workshop soll helfen

Von Kritik will man bei der Stadt Kriens allerdings nicht viel wissen: Der Platz sei neu und müsse eben zuerst in den Herzen der Krienserinnen und Krienser ankommen, so die Stadtpräsidentin 2022. Benedikt Anderes, Sprecher der Stadt Kriens, bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass im Frühjahr dieses Jahres ein Workshop mit einer zusätzlichen Umfrage zur Aufwertung des Platzes geplant ist. Die Ergebnisse daraus und was mit dem Platz weiterhin geschehen soll, werden demnach im Winter 2023 bekannt sein. Von den Kritiken am Platz habe die Stadtverwaltung via die sozialen Medien und aufgrund von politischen Vorstössen Kenntnis. In Sprechstunden oder Stadtgesprächen sei diese Sichtweise nicht hervorgegangen. Laut Sprecher Anderes seien auf Social Media gemachte Aussagen Einzelmeinungen, denen die Stadt aber nachgehen wolle.