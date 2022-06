Basel: «Schandfleck», «verwahrloste Ruine» – Kanton zieht die Reissleine

Seit Jahren zerfällt die Villa, die einst das Restaurant «La Torre» beherbergte , im Bruderholzquartier in Basel. Der Besitzer will das Haus aus dem Jahr 1926 abreissen und auf dem Land neu bauen. Doch 2020 wurde es unter Schutz gestellt, nachdem der Quartierverein sich gegen die Baupläne gewehrt hatte. Seither lässt der Besitzer das Haus zerfallen, wohl aus Protest, wohl in der Hoffnung, dass es von alleine zusammenfällt.

Der Kanton hat nun die Reissleine gezogen und hat dem Besitzer ein letztes Ultimatum gestellt. Wie das Baudepartement am Donnerstag mitteilte, hat der Mann 30 Tage Zeit, um dringend benötigte Rettungsarbeiten an der Villa vorzunehmen. Tut er das nicht, wird der Kanton es selber tun, und ihm dafür die Rechnung schicken.

Das muss alles gemacht werden

Klare Worte vom Quartierverein

Der Neutrale Quartierverein Bruderholz ist entsetzt über den Zustand des Gebäudes. In einem offenen Brief an die Regierung forderte er Mitte Juni umgehende Massnahmen vom Regierungsrat. In dem Schreiben finden sich Worte wie «Schandfleck» und «verwahrloste Bauruine».