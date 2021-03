Am Wochenende feierten zahlreiche Personen im Kleinbasler Hafengebiet. Samstagnacht zündeten Unbekannte ein Holzlager des Clubs Nordstern an. Die Macher der Zwischennutzung an der Uferstrasse kritisieren die Untätigkeit der Polizei.

1 / 7 Partygänger haben am Wochenende beim Hafen illegal gefeiert und Holz, das der Club Nordstern für eine neue Dachkonstruktion gelagert hatte, angezündet. Nordstern Der Club reagierte mit einem empörten Post auf Facebook und verurteilte die «idiotische und blinde Zerstörungswut». Nordstern Das Holz war für die Umgestaltung des Aussenbereichs auf dem Deck vorgesehen gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Nordstern

Darum gehts Am Samstagabend zündeten Unbekannte ein Holzlager des Clubs Nordstern an.

Am Wochenende wurde am Hafen ausgelassen gefeiert. Eine Zeugin berichtete von über 100 Personen, die Party machten.

Jetzt wird Kritik an der Polizei laut, die «illegale Raves» am Hafen dulden würde.

Die Betreiber des Basler Clubs Nordstern wählen deutliche Worte. «Schämt euch!», schreiben sie in einem wütenden Facebook-Post. Am Wochenende wurde an der Uferstrasse beim Basler Hafen ausgelassen gefeiert. Unbekannte haben dabei auch einen Holzstapel in Brand gesetzt, der unmittelbar beim Clubschiff Nordstern am Ufer zwischengelagert war. Das Holz wäre für den Umbau des Aussenbereichs des Decks gebraucht worden. «Diese Bilder zeugen einzig von böswilliger, idiotischer Sachbeschädigung und blinder Zerstörungswut.»

Dabei ist es weniger der materielle Schaden als die Enttäuschung, die für den Club schwer wiegt. «Unser Betrieb ist seit mittlerweile fünf Monaten behördlich geschlossen und nun kommt auch noch so etwas Unnötiges dazu. Es ist frustrierend», sagt Nordstern Navigator Jean-Marc Lüthy. «Wir versuchen der bedrückenden Situation täglich etwas Gutes abzugewinnen, aber solche Aktionen zermürben die Moral schon etwas.»

Polizei und Feuerwehr rückten am Samstagabend kurz vor 23 Uhr zum Brand aus. Das Feuer sei innert weniger Minuten gelöscht gewesen, hiess es auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Duldet Polizei illegale Raves?

Das Hafengebiet ist inzwischen zu einem Brennpunkt geworden. Die Polizei war übers Wochenende mehrfach vor Ort. Am Freitagabend wegen Autoposern. Dabei stellten sie auch eine grössere Ansammlung von Personen fest, die an der Uferstrasse zu lauter Musik tanzte. Laut einer News-Scout feierten über 100 Personen ausgelassen. Die Polizei liess sie aber gewähren. Es seien keine Reklamationen eingegangen und zeitgleich habe die Polizei im ganzen Stadtgebiet präsent sein müssen, erklärt Toprak Yerguz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements.

Es kam in den letzten Wochen wiederholt zu Sachbeschädigungen beim Hafen. Die Betreiber der Zwischennutzung Holzpark Klybeck weiter flussaufwärts werfen der Polizei Untätigkeit vor. Wenn illegale Raves mit hunderten von Kids auf Alkohol und Drogen am Klybeckquai geduldet werden, und dann die ansässigen Projekte darunter leiden, nehmen die Polizei und die Hafenpolizei ihre Aufgabe nicht wahr», schreibt Katja Reichenstein vom Verein Shiftmode, der die Zwischennutzung verantwortet, auf Facebook. Der Nordstern äusserte sich nicht zur Polizeipräsenz am Hafen. Man sei zurzeit nur tagsüber auf dem Schiff und könne die Situation in der Nacht darum nicht beurteilen.

Schilder und Sichtkontrollen

Die Kantonspolizei ging, damit konfrontiert, nicht konkret auf diese Kritik ein. Verwies aber auf ihre beschränkte Ressourcen. Man stelle das Dispositiv den Wetterprognosen entsprechend ein. «Bei starker Belastung muss die Kantonspolizei nach Prioritäten vorgehen», so Yerguz.

Im Hinblick auf die erwartet milden Temperaturen am Osterwochenende wurden an den «kritischen Stellen» am Rhein und in Parks wieder Schilder aufgestellt, die an die Abstandregeln, Maskentragen und die erlaubten Gruppengrössen erinnern. Die Örtlichkeiten, wo mit erhöhtem Personenaufkommen gerechnet werden müsse, würden auch gezielt für Sichtkontrollen aufgesucht, sagt Yerguz.