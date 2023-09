Physios üben Kritik: «Bundesrat treibt Branche in Abgrund»

Die Wut ist gross: Hunderte Physiotherapeuten organisieren sich in Whatsapp-Gruppen und bringen ihre Ablehnung auf Social Media zum Ausdruck. Eine Petition, die den sofortigen Stopp der geplanten Änderung fordert, hat in 36 Stunden 25’000 Unterschriften erreicht. Auch Mirjam Stauffer, Präsidentin des Dachverbands Physioswiss, zeigt sich im Interview kämpferisch gegenüber Bersets Bundesamt für Gesundheit. Der Verband sammelt nun ebenfalls Unterschriften und will in der nächste Woche startenden Herbstsession politisch Druck ausüben.