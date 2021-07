Blindgänger in St. Gallen sichergestellt : Stadtpolizei fischt scharfe Granate aus der Sitter

Die Stadtpolizei St. Gallen hat am Donnerstagabend einen Blindgänger in der Sitter entdeckt. Die scharfe Granate wurde am Freitag sichergestellt.

1 / 2 In der Sitter in St. gallen hat die Stadtpolizei eine scharfe Granate sichergestellt. Stadtpolizei St. Gallen Die 100-jährige Granate wurde in einem Spezial-Lastwagen der Armee abtransportiert. Stadtpolizei St. Gallen

Darum gehts Am Donnerstag wurde der Polizei ein Blindgängerfund in der Sitter in St. Gallen gemeldet.

Die Polizei zog die Granate am Freitag mithilfe der Armee aus dem Gewässer.

100 Jahre lang lag eine scharfe Granate auf dem Grund der Sitter in St. Gallen, dann wurde sie am Donnerstagabend kurz vor 18:00 entdeckt. Laut der Stadtpolizei St. Gallen handelt es sich um eine 7,5 cm Stahlgranate eines Schweizer Artilleriegeschützes aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg.

Abtransportiert wurde diese am Freitagnachmittag von Spezialisten des Kommandos KAMIR (Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung) der Schweizer Armee. Währenddessen wurde die Rechenwaldstrasse in St. Gallen im entsprechenden Bereich kurzzeitig gesperrt.

