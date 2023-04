Streptokokken-Infektionen: Scharlach-Welle kostet vier Kindern das Leben

In einigen Fällen kam es zu schweren Verläufen mit Bedarf an Intensivbehandlung. Vier Kinder sind gemäss Pädiatrie Schweiz verstorben. (Symbolbild)

Laut Christoph Berger, Chefarzt der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich, sind Kinder am häufigsten betroffen: «Das war schon immer so, ist jetzt aber besonders der Fall, weil vor allem die jungen Kinder nach zwei Corona-Jahren viel weniger solchen Infekten ausgesetzt waren.» Dass dieses Jahr vier Kinder starben, sei tragisch, lasse sich aber anhand der steigenden Infektionszahlen erklären: «Wenn es mehr Fälle gibt, nimmt leider auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass es zu schweren Verläufen kommt», so Berger.