«Werden uns immer an Dich erinnern»

«Schatten des Windes»-Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot

Der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Zafón ist vor allem für die Bücher «Der Schatten des Windes» und «Das Spiel des Engels» bekannt geworden.

Er sei an Krebs erkrankt gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Europapress unter Berufung auf seinen Verlag Planeta am Freitag.

Der wohl erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart, Carlos Ruiz Zafón, ist im Alter von 55 Jahren in Los Angeles gestorben. Er sei an Krebs erkrankt gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Europapress unter Berufung auf seinen Verlag Planeta am Freitag. Auf Twitter schreibt der Verlag: «Carlos Ruiz Zafón, einer der besten zeitgenössischen Romanautoren, ist heute gestorben. Wir werden uns immer an Dich erinnern, Carlos.»