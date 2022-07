Doppelte Ernte: Schatten für die Beeren – Strom für die Menschen

Es sei denn, beide Bedürfnisse lassen sich unter einen Hut, sorry: unter ein Solardach bringen. So, wie es das Westschweizer Start-up Insolight mit dem Produkt Insolagrin vorhat. Das Zauberwort heisst Agrivoltaics und funktioniert mittels einer Technologie namens Translucency and High Efficiency in Agrivoltaics (Theia). Zu viel der Fremdworte?