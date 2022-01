Cristiano Ronaldo: So reagieren Fans auf die Netflix-Serie seiner Frau Georgina Rodriguez

Am Donnerstag ist «I am Georgina» auf Netflix angelaufen.

Sie wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, arbeitete für umgerechnet rund 154 Franken die Woche als Au Pair in Bristol und anschliessend in Madrid als Verkaufsassistentin für Gucci. Und genau in diesem Designerladen änderte sich das Leben von Georgina Rodriguez von einem Tag auf den anderen komplett. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt die 28-Jährige «The Sun», als sie vom ersten Treffen mit Cristiano Ronaldo erzählt, der damals den Shop betrat. Gegenüber dem «Mirror» ergänzte sie: «Ich bin vom Verkauf von Luxusartikeln zum Tragen dieser übergegangen.»