In unserer schnelllebigen Welt sehnt sich manch einer nach einem Hauch Entschleunigung. So auch Christian Zimmermann aus Flumenthal SO. Um der Schnelllebigkeit die Stirn zu bieten, hat er sich im Sommer des vergangenen Jahres auf den Weg nach Moskau gemacht – und zwar zu Fuss. «Ich kam durch Käffer, irgendwo mitten in Polen, Tschechien oder Litauen, da wäre ich mit dem Auto oder Velo niemals hingelangt», erzählt der 52-Jährige. Mit seinem Einkaufswägeli Molly folgte er den gut befahrbaren Strassen und marschierte durch sämtliche Orte, die gerade auf dem Weg lagen. So fand er zwar keine Touristen-Hotspots oder berühmte Sehenswürdigkeiten, dafür aber Tradition, Kultur, Solidarität und unvergessliche Abenteuer: «Ich wusste morgens nie, was mich am jeweiligen Tag erwartet.»