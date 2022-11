Rapper Drake trollt seine Fans mit falscher Porno-Aussage

Qualitativ schlechte Pornofilme flimmern bei Rapper Drake nicht über den Bildschirm. Dies offenbarte der 36-Jährige in einem gemeinsamen Interview mit 21 Savage bei Radio-Legende Howard Stern (68). In der Show auf SiriusXM verrät Drake, dass er täglich nur «erstklassige» Pornos konsumiert – «die absoluten Spitzenreiter». «Das ist es, was ich mir täglich anschaue. Für mich sind diese Darstellerinnen und Darsteller die wahren Superstars der Welt», lobt der Star die Protagonistinnen und Protagonisten in den nicht jugendfreien Streifen.