1 / 8 Die letzten Tage leistete die SLRG Sektion Mittelrheintal Präventionsarbeit an insgesamt fünf Brücken. Facebook SLRG Sektion Mittelrheintal Die Schaulustigen werden über verschiedene Gefahren aufgeklärt. Facebook SLRG Sektion Mittelrheintal Durch das Unwetter ist es an vielen Orten zu Hochwasser gekommen. Facebook SLRG Sektion Mittelrheintal

Darum gehts Durch Neugier am Hochwasser begeben sich Schaulustige selbst in Gefahr.

Sie betreten gesperrte Ufer oder begeben sich auf Dämme, die später überflutet werden könnten.

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft leistet Präventionsarbeit.

Nicht alle Leute nehmen die Hinweise ernst.

Das Unwetter, da s besonders am Wochenende über die Schweiz z og , hinterlässt in vielen Gebieten Verwüstung und Sachschäden. Die Polizei und die Feuerwehr versuchen durch Absperrungen und Sicherungen, sowohl die Strassen und Häuser wie auch die Bevölkerung zu schützen. Trotzdem bringen sich die Leute durch Schaulust und Neugier immer wieder selbst in Gefahr und beachten Absperrungen nicht . Etwa die Fuss- und Velowege ab Diepoldsauer Rheinbrücke bis zum Bodensee blieben am Wochenende gesperrt. Bilder zeigen, wie sich auf der Brücke viele Leute befinden, und wie es heisst, hätten sich auch nicht alle an die Absperrungshinweise gehalten.

Leute setzen sich Risiken aus

«D ieser Katastrophentourismus ist ein Phänomen, das man seit Jahren beobachten kann » , sagt Kevin Berger, Kommunikationsverantwortlicher der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft ( SLRG ) der Sektion Mittelrheintal. « Die Leute begeben sich an gesperrte Ufer oder auf Dämme , um die Wassermengen im Fluss möglichst nah beobachten zu können. » Immer w ieder würden sie dabei von einem schnell ansteigenden Wasserpegel überrascht werden oder gar in die Fluten geraten .

Berger versteht nicht, aus welchem Grund sich die Leute solchen Gefahren aussetzen. Er vermutet, dass viele der Schaulustigen in der Region gross geworden sind und darauf vertrauen, dass sie das Gewässer gut kennen. « Die Gefahr wird aber definitiv unterschätzt. Ausserdem werden sie in ihrer Selbstsicherheit bestärkt, wenn sie andere Personen sehen, die sich ebenfalls ans Wasser begeben », so Berger von der Wasserrettung.

Am Sonntagnachmittag staute es in Diepoldsau SG auf der neuen Rheinbrücke aufgrund von Schaulustigen. Leser-Reporter

Nicht alle nehmen Hinweise ernst

Aus diesem Grund hat die SLRG Sektion Mittelrheintal auch an d i esem Wochenende i m Auftrag der Schweizer Rheinbauleitung mit zwei Patrouillen an stark frequentierten Punkten Präventionsarbeit geleistet. « Wir probieren , die Personen, die nah beim Gewässer sind , über die Risiken aufzuklären » , so Berger. Der Rhein sei ein sehr kaltes Gewässer, was an und für s ich schon eine Gefahr darstelle, da man bei den herrschenden Temperaturen schnell unterkühlen könnte . Bei Unwettern komme die Stärke des Flusses h inzu. Da habe man bei Hochwasser kaum eine Chance zu entkommen , wenn man erst einmal mitgerissen wurde .

Die Gaffer reagieren laut Berger unterschiedlich auf die Aufklärungsarbeit . Er sagt: « Manche sind sehr offen für Hinweise und wollen mehr über die ganze Unwetter s ituation wissen. Andere wiederum wollen davon nichts hören und sind der Auffassung , sie könn t en selbst entscheiden , ob sie sich in Gefahr begeben oder nicht. » Grundsätzlich seien die Reaktionen an diesem Wochenende aber mehrheitlich einsichtig gewesen.