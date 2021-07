Paris Hilton und Kaia Gerber trauern - Schauspieler Daniel Mickelson mit nur 23 Jahren gestorben

1 / 8 Nachwuchsschauspieler Daniel Mickelson ist tot. Das hat seine Schwester Meredith (22) am 5. Juli via Instagram bekannt gegeben. Instagram/danielmickelson Am 4. Juli ist ihr Bruder im Alter von 23 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. Auf Instagram schreibt seine Schwester: «Es gab keinen Menschen auf dieser Erde, den ich mehr liebte. Es gibt keine Worte, die ihm gerecht werden können, die ich schreiben könnte. Ihn zu kennen, hiess, ihn zu lieben». Instagram/meredithmickelson Und auch Socialité Paris Hilton (40) trauert um Daniel: «Du warst ein solches Licht. Ich bin so traurig, darüber zu hören, Bro. Ruhe in Frieden», schreibt sie in ihrer Insta-Story. AFP/Jean-Baptiste Lacroix

Darum gehts Schauspieler Daniel Mickelson ist im Alter von nur 23 Jahren gestorben.

Das hat seine jüngere Schwester, das Model Meredith Mickelson (22), am 5. Juli auf Instagram bekannt gegeben.

Jetzt trauern Promis wie Unternehmerin und DJ Paris Hilton (40) oder Model Kaia Gerber (19) um den Verstorbenen.

Es war eine schlimme Nachricht, die Model Meredith Mickelson ihren Followern am 5. Juli mitteilen musste. Ihr Bruder, Daniel Mickelson, ist am 4. Juli im Alter von nur 23 Jahren verstorben. Neben einem Kinderfoto von sich und ihrem Bruder schreibt sie: «Mein Herz ist gebrochen und das zu schreiben, fühlt sich so falsch an und ich weiss nicht einmal, was ich sagen soll. Gestern habe ich meinen Bruder, meinen besten Freund und die andere Hälfte meines Herzens verloren».

Und weiter: «Es gab keinen Menschen auf dieser Erde, den ich mehr liebte. Es gibt keine Worte, die ihm gerecht werden können, die ich schreiben könnte. Ihn zu kennen, hiess, ihn zu lieben. Er war der glücklichste, strahlendste Smiley und Sonnenschein-Mensch, den es gibt und ich bin so glücklich, dass Gott mich sein ganzes aussergewöhnliches Leben zu seiner Schwester auserkoren hat.»

«Ich wünschte, wir könnten zurück dorthin»

In den Kommentaren zu Merediths Post drücken zahlreiche Prominente ihre Anteilnahme aus. «Ich bete für dich», schreibt Schauspieler Patrick Schwarzenegger (27), und verziert seinen Kommentar mit roten Herzen und einem Bet-Emoji. Und der schwedische DJ Alesso (29) schreibt: «Euer Verlust tut mir so leid! Ich bete für euch!»

Andere Stars, wie zum Beispiel Model Kaia Gerber (19), nehmen in ihren Insta-Storys Abschied. «Ich erinnere mich daran, dass wir auf der Couch sassen und den ganzen Tag damit verbrachten, unsere eigene Geheimsprache zu entwickeln, die wir jedes Mal sprachen, wenn wir uns gesehen haben. Ich wünschte, wir könnten dahin zurück. Ich wünschte, wir könnten immer noch in einer Sprache sprechen, die alle nervt aber so lustig für uns war», schreibt die Tochter von Cindy Crawford (55) in einer herzzerreissenden Story.

Und weiter: «Ich wünschte, ich könnte noch immer auf meinem Badezimmerboden sitzen und mit dir facetimen. Es wird nicht dasselbe ohne dich sein. Ich liebe dich, Daniel».

Daniels Freundin Maddie Haley, mit der er erst ein Jahr und ein paar Monate zusammen war, schreibt in einem Post: «Ich will nicht, dass das echt ist. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich im Moment fühle. Letzte Nacht habe ich meinen besten Freund auf der ganzen Welt verloren. Ich fühle mich, als hätte man mir das Herz aus der Brust gerissen». Sie wisse nicht, wie sie das durchstehen solle und werde ihn für immer lieben.

Auch Paris Hilton trauert um den Nachwuchsschauspieler

Unternehmerin und DJ Paris Hilton (40) trauert ebenfalls um den jungen Nachwuchsschauspieler: «Du warst ein solches Licht. Ich bin so traurig, darüber zu hören, Bro. Ruhe in Frieden», schreibt sie und verziert das Geschriebene mit traurigen Smileys und gebrochenen Herzen.

«Halte an deinen Freunden fest und sag ihnen, dass du sie liebst»

Amelia Gray Hamlin (20), die Freundin von Ex «KUWTK»-Star Scott Disick, war offenbar auch gut mit dem Nachwuchsschauspieler befreundet. Sie teilt einen Screenshot einer SMS in ihrer Insta-Story. «Ich werde diese Nachrichten für immer vermissen. Ich liebe dich so sehr. Mein Bruder, mein Engel», schreibt sie. Einen Teil der Message hat sie für die Öffentlichkeit unlesbar gemacht.

Das 18-Jährige Model Suede Brooks schreibt ebenfalls in ihre Insta-Story: «Halte an deinen Freunden fest und sag ihnen, dass du sie liebst. Du weisst nie, wann sie sich davonmachen werden». In einem zweiten Slide teilt sie ein Video von sich und Daniel, wie sie gemeinsam in die Kamera lachen.

Daniel Mickelson hat sich mit Rollen in der Serie «Mani» und dem Indie Horrorfilm «The Killer Clown Meets the Candy Man» seine ersten Sporen verdient. Er starb am Wochenende des 4. Juli, dem US-amerikanischen Nationalfeiertag. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt.