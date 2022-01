Frankreich – Schauspieler Gaspard Ulliel nach Skiunfall bewusstlos aufgefunden

Rettungskräfte flogen den 37-Jährigen mit dem Helikopter in die Universitätsklinik in Grenoble.

Gemäss dem Internetportal des französischen Fernsehsenders BFM.TV ist der französische Schauspieler Gaspard Ulliel bei einem Skiunfall verunglückt und bewusstlos ins Spital geflogen worden. Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag im Skigebiet La Rosière in Savoyen. Der Schauspieler wurde an der Kreuzung zweier blauer Pisten aufgefunden, wie übereinstimmende Quellen berichteten. Mit dem Helikopter wurde er in die Universitätsklinik Grenoble gebracht.