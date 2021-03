USA : Schauspieler George Segal ist tot

Er war bekannt für seine Rolle im Filmklassiker «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?». Jetzt ist George Segal im Alter von 87 Jahren gestorben. Bei einer Herz-OP war es zu Komplikationen gekommen.

Der für seine Rolle im Filmklassiker «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» bekannte US-Schauspieler George Segal ist tot. Segal sei im Alter von 87 Jahren am Dienstag in Kalifornien gestorben, berichtete das Hollywood-Magazin «Deadline». Er starb «an den Komplikationen einer Herz-Bypass-Operation», erklärte seine Frau Sonia gegenüber dem Magazin.

Der in einer Kleinstadt im Bundesstaat New York geborene Segal gab sein Filmdebüt in den frühen 1960er Jahren. Sein Druchbruch gelang ihm mit «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" an der Seite von Filmgrössen wie Elizabeth Taylor und Richard Burton. Für seine Nebenrolle in dem Streifen wurde er 1967 für einen Oscar nominiert.