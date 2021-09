Mit 88 Jahren stirbt Schauspieler Jean-Paul Belmondo.

Die Legende starb am Montag in Paris.

Jean-Paul Belmondo ist im Alter von 88 Jahren in Paris verstorben. Das teilte die Nachrichtenagentur AFP am Montag mit und beruft sich dabei auf seinen Anwalt Michel Godest. Seit einem Schlaganfall 2001 war er körperlich geschwächt. «Er war seit einiger Zeit sehr müde», so Godest. «Er ist ruhig gestorben.»