Instagram-Account gelöscht: Schauspieler Lars Eidinger war süchtig nach Social Media

Lars Eidinger, hier an den Filmfestspielen in Cannes, hat sich von Social Media verabschiedet.

Er sei «wirklich schwer abhängig» gewesen: Der deutsche Schauspieler und Tatort-Darsteller Lars Eidinger hat seinen Instagram-Account gelöscht. Wenn er sich einsam fühlte, hätte er bis zu elf Stunden in den Bildschirm seines Smartphones gestarrt, erzählt er gegenüber Deutschlandfunk Kultur . Sein sechs Jahre alter Feed war zuvor gefüllt mit spontanen Fotografien aus dem Alltag, wie sie auch schon in einer Ausstellung mit dem Namen «Klasse Gesellschaft» in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt wurden. Bis jetzt. Nun hat er es gemacht, wie mit den Zigaretten: Er habe einfach aufgehört und die App entfernt, sagt er und rät das auch anderen, denen es ähnlich ergeht. Ob er durchhält, weiss er nicht.

Dissoziation ist Teil der sozialen Medien

Was tun?

Die Forscher fanden heraus, dass es eine Hilfe ist, wenn das Smartphone oder die App selbst auf die erreichte Nutzungsdauer aufmerksam machen und empfehlen, es wegzulegen. Ausserdem könne ein listenbasiertes Organisieren von Inhalten dabei unterstützen, nur das anzuschauen, was für einen wirklich relevant ist. Laut dem Later Blog, der Gesundheitstipps von Social-Media-Managern auflistet, sei es wichtig, seine Zeit zu organisieren und sich an selbst gesetzte Grenzen zu halten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, können Beschäftigungen an der frischen Luft, mit Freunden oder das Nachgehen eines Hobbies dazu da sein, an einem anderen Ort als online, abzuschalten.