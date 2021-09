Schauspielerin Tanya Fear (31) wird seit mehr als 3 Tagen in Los Angeles vermisst

In den Sozialen Medien hat sich der Hashtag #FindTanyaFear verbeitet. Die 31-Jährige spielte in Doctor Who und Kick Ass 2 kleinere Rollen.

Wo ist Tanya Fear? Die 31-jährige Schauspielerin wurde zum letzten Mal am 9. September gesehen. In den Sozialen Medien rufen Freunde und Verwandte zur Suche in der Region Los Angeles/Hollywood Bowl auf. So etwa ihre gute Freundin Bolu Babalola, die auf Twitter um Hilfe bittet.

«Meine Freundin Tanya ist in der Gegend von LA/Hollywood Bowl verschwunden. Sie ist seit dem 9. September 2021 nicht mehr gesehen worden. Wenn jemand nützliche Informationen hat, bitte anrufen (626)-232-8616 #FindTanyaFear», twittert sie – und fügt an: «Wir würden es begrüssen, wenn diejenigen, die sich in der Gegend aufhalten oder die Reichweite in diesem Gebiet haben, RT.»

Vor wenigen Tagen gesichtet

Gegenüber ABC News sagte der Manager der Schauspielerin, dass es ihr gut ging, als er sie vor einer Woche das letzte Mal sah. «Seit sie hier ist, hat sie eine grossartige Karriere und das ist erst der Anfang», führt er aus. «Wir sind offensichtlich besorgt. Wir hoffen, dass dies eine Fehlinformation ist und wir sie bald finden.» Die Polizei von Los Angeles bestätigt laut BBC, dass für Tanya Fear am Donnerstag, den 9. September, eine Vermisstenanzeige eingereicht wurde.

Laut Gerüchten in den Sozialen Medien wurde Fear zwischenzeitlich schon in einer Filiale der Fastfood-Kette Trader Joe’s am Santa Monica Boulevard gesehen.

Fear spielte in Hollywood bisher eher kleinere Rollen, sie war unter anderem im Film «Kick Ass 2» und in der Serie «Doctor Who» zu sehen. Gemäss IMDB wurde sie in Zimbabwe geboren und wuchs teilweise in Grossbritannien auf.