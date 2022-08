New York: Schauspielerin Charlbi Dean stirbt im Alter von 32 Jahren

1 / 4 Die 32 Jahre alte Charlbi Dean ist tot. Instagram/charlbi143 Die südafrikanische Schauspielerin starb am 29. August 2022 an den Folgen einer «unerwarteten plötzlichen Erkrankung». Instagram/charlbi143 Dean war mit ihrer Rolle im Film «Triangle of Sadness» berühmt geworden. Instagram/charlbi143

Darum gehts Charlbi Dean machte sich mit dem Film «Triangle of Sadness» einen Namen.

Sie arbeitete auch als Model.

Die Südafrikanerin starb in einem New Yorker Spital.

Die südafrikanische Schauspielerin und Model Charlbi Dean ist am Montag im Alter von 32 Jahren in einem Spital in New York an einer «unerwarteten plötzlichen Krankheit» gestorben. Das berichtet das US-Portal «Deadline».

Dean hatte mit ihrer Rolle im Film «Triangle of Sadness» (Dreieck der Traurigkeit) Weltberühmtheit erlangt. Der Film von Ruben Östlund wurde mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet. Die Schauspielerin hatte die Auszeichnung auf Instagram gefeiert: «Herzlichen Glückwunsch Familie, wir haben es geschafft!!!» Regisseur Östlund sei sie «für immer dankbar, dass du mir vertraust, Teil deines Genies zu sein», schrieb sie. Der Filmdreh habe dazu geführt, «dass ich das beste Jahr hatte, in einer der schwersten Zeiten meines Lebens.»

Erst vor vier Monaten hatte sich Charlbi Dean mit ihrem Freund Luke Chase Volker verlobt. Das Paar war seit vier Jahren zusammen. Volker hatte Dean den Heiratsantrag an derselben Strasse in Manhattan gemacht, in der sich die beiden zum ersten Mal geküsst hatten.