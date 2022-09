Non-Hodgkin-Lymphom : Schauspielerin Jane Fonda hat Krebs

Am Freitag schrieb Jane Fonda auf Instagram, dass sie an Krebs erkrankt ist. Sie würde bisher aber gut auf die Behandlung reagieren.

Jane Fonda ist an Krebs erkrankt und seit einem halben Jahr in Behandlung. (Archivbild)

Vor sechs Monaten mit der Chemotherapie begonnen

Das Non-Hodgkin-Lymphom ist eine weniger häufige Krebserkrankung, die im Lymphsystem entsteht - dem riesigen Netz von Gefässen und Drüsen im Körper. Ihre Chemotherapie werde ihren Klimaaktivismus aber nicht beeinträchtigen. Die Oskar-prämierte Schauspielerin debütierte 1960 und wurde durch ihre Rollen in Filmen wie Barbarella, Nine to Five und On Golden Pond bekannt.