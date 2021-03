Die Schauspielerin Corinne Masiero sollte den Preis für das beste Kostüm in einem Film überreichen .

Am 12. März fand in Paris die Verleihung der César-Preise statt.

Masiero betrat die Bühne zunächst in einem Esel-Outfit. Sie sollte den Preis für das beste Kostüm in einem Film überreichen. Prompt zog sie ihr Outfit ab, darunter trug sie ein blutbeflecktes Kleid, das sie dann ebenfalls vor dem Publikum auszog. Sie stand einige Minuten komplett nackt auf der Bühne.

«Ohne Kultur, keine Zukunft»

Masieros Protest war an Premierminister Jean Castex gerichtet. « Gib uns die Kunst zurück, Jean » , stand in schwarzen Lettern auf ihrem Rücken geschrieben. Auf ihrer Brust stand « ohne Kultur keine Zukunft » .

Die Césars sind Frankreichs Antwort auf die Oscars. Normalerweise ist die Preisverleihung die wichtigste Nacht in der französischen Filmindustrie. Doch am letzten Freitag fand wegen der Corona-Beschränkungen eine Veranstaltung mit eine r r eduzierte n Anzahl Publikum statt. Der Star-Auflauf auf den glamourösen rote Teppich blieb diesmal a us.