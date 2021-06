Heikle Wetterlage : Schaust du das Nati-Spiel im Public Viewing, musst du mit heftigen Gewittern rechnen

Mehrere Unwetter zogen in den vergangenen Tagen über die Schweiz. Auch für das Spiel der Schweizer Nati sind wieder heftige Gewitter angekündigt.

Am 24. Juni stand der Bahnhof Aarau nach heftigen Unwettern unter Wasser.

Vor allem vor, aber auch während der Achtelfinalpartie der Nati gegen Frankreich (21 Uhr Schweizer Zeit) kann es erneut zu heftigen Gewittern kommen. Dies verbreitet auf der Alpennordseite vom Genfersee bis zum Bodensee. Wo genau sich die Unwetter entladen, sei schwierig zu sagen, erklärt Roger Perret von Meteonews auf Anfrage. «Die Wetterlage ist heikel und gefährlich. Es muss lokal erneut mit Überschwemmungen gerechnet werden», so der Meteorologe. Nicht betroffen seien das Wallis, das Bündnerland und der Süden.

Auch in Bukarest, das eine Stunde voraus ist, sei die Gewitterneigung zur Spielzeit hoch. Vor der Partie könnten sich die Fans aber noch über knapp 30 Grad freuen.

In den vergangenen Tagen zogen bereits mehrere Unwetter über die Schweiz. Unter anderem wurde dabei der Bahnhof in Aarau überflutet, in Seftigen im Kanton Bern stand ein ganzes Quartier unter Wasser.