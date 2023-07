«Schaut hin, alles wird neu!» – Elon Musk gibt mit X den Tarif durch

Bye Twitter, hello X: Elon Musk hat das soziale Netzwerk umbenannt und ihm ein neues Logo verpasst.

Elon Musk hat das soziale Netzwerk Twitter in X umbenannt.

Der blaue Vogel stand über 15 Jahre für Twitter, nun hat Elon Musk das soziale Netzwerk in X umbenannt. Der Tech-Milliardär will die Plattform unter dem neuen Namen in «eine App für alles» umbauen und zum Beispiel Finanzgeschäfte ermöglichen. Dafür gibts auch ein neues Logo: ein weisses X auf schwarzem Hintergrund.