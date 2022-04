Nach Rundumschlag : Schawinski fährt Schweizer Fernsehen an den Karren – die SRG schlägt zurück

Radiopionier Roger Schawinski (76) kritisiert in einem Interview SRF-Direktorin Nathalie Wappler sowie das Programm des Senders scharf. Die SRG kontert.

Roger Schawinski ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Jetzt ergriff der Schweizer Radiopionier erneut die Gelegenheit, seine Meinung kundzutun – und er lässt kein gutes Haar am SRF, wo er noch bis Anfang 2020 die Talksendung «Schawinski» moderierte. Dabei teilte Schawinski auch gegen SRF-Direktorin Nathalie Wappler aus.

Das Management sei überbezahlt, sagt der Radio-1-Chef im Interview mit dem «SonntagsBlick». Dass man sich dazu noch eine Lohnerhöhung von 20 Prozent gegönnt habe, während Mitarbeitende aus Kostengründen entlassen wurden, erachtet Schawinski als «stillos und schändlich». Das Angebot betitelt er weiter als «uninspiriert». «Eigentlich kommt mir in der Ära Wappler kaum etwas Neues in den Sinn, was eingeschlagen hat.»