Scheicha Mahra Al Maktoum : Sechs Dinge über die Royal

Nebst Reichtum und Schönheit gibt es aber weitaus mehr, was die junge Royal ausmacht.

Sie gibt der Gesellschaft etwas zurück

Die Scheichin ist für ihre menschliche Nähe bekannt. Bei öffentlichen Auftritten zeigt sie Nähe und Offenheit, scheut sich auch nicht davor, einem Kind eine Umarmung zu schenken. Laut arabischen Medien setzt sie sich beharrlich für wichtige Anliegen wie ökologische Nachhaltigkeit, Frauen- und Talentförderung und Unterstützung benachteiligter Minderheiten in der Gesellschaft ein.

Sie hat dieses Jahr geheiratet

Die Prinzessin ging nach einer kurzen Verlobungszeit die Ehe mit dem Unternehmer und Scheich Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum (29) ein. Am 5. April 2023 teilten Sheikha Mahra und Sheikh Mana über soziale Medien mit, dass sie ihr «Katb Al-Kitaab» feierten – die offizielle Trauung und Unterzeichnung des Ehevertrags. Für die grosse Hochzeitsfeier trug Scheichin Mahra ein majestätisches weisses Kleid, entworfen von der in Dubai ansässigen Designerin Ezra Couture.

Sie liebt Pferde

Die Liebe zu Pferden teilt Scheichin Mahra sowohl mit ihrem Ehemann, als auch mit ihrem Vater, der Königlichen Hoheit Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dieser hat seine Leidenschaft für Pferderennen seiner Tochter weitergegeben und sie stets mit an Rennen genommen. In einem Beitrag auf Youtube heisst es, dass Mahra Al Maktoum elf Pferde besitzt, das teuerste davon wurde bei einer Auktion für 3,6 Millionen Dollar ersteigert.

Sie unterstützt lokale Designer

Die Prinzessin interessiert sich des Weiteren sehr für lokales Handwerk und ist bekannt dafür, an der Icons Exhibition teilzunehmen, einer Ausstellung, die mehrmals im Jahr stattfindet. Dort werden lokale Designer und Talente in allen möglichen Bereichen – von Lebensmittel, über Kosmetik bis Bekleidung – vorgestellt und gefördert. Die Scheichin teilt jeweils immer eine Reihe Fotos und Videos ihrer Besuche bei der Ausstellung.

Sie ist für ihren Modestil bekannt

Scheichin Mahra trägt ihre Abayas – eine Art Überkleid – gerne in allen Farben und Mustern. Traditionell wird das Ensemble im arabischen Raum in Schwarz getragen. Die Scheichin mag es aber gerne bunt und abwechslungsreich. Ob sie Ausstellungen besucht oder mit ihren Lieblingspferden posiert, sie überrascht immer wieder mit einem anderen Look.