Mike Pompeo : Scheidende US-Regierung wirft China «Völkermord» an Uiguren vor

Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hat China offiziell einen «Völkermord» an der muslimischen Minderheit der Uiguren vorgeworfen.

Protestaktion gegen China während des G20-Gipfels 2019 in Osaka.

«Ich glaube, dass dieser Genozid andauert, und dass wir Zeugen des systematischen Versuchs des chinesischen Parteienstaates werden, Uiguren zu zerstören», erklärte der scheidende Aussenminister Mike Pompeo am Dienstag. Sein designierter Nachfolger Anthony Blinken stimmte Pompeo zu und versprach ein hartes Vorgehen gegen China.

Bereits seit mindestens März 2017 verübe China «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» an Uiguren und anderen «ethnischen und religiösen Minderheiten» in der Provinz Xinjiang. China strebe eine «erzwungene Assimilation und letztlich Auslöschung» der Uiguren an, erklärte Pompeo weiter.