Charlène und Albert: Palast reagiert auf Scheidungsgerüchte

Palast nimmt Stellung

In einem seltenen Statement äussert sich nun der Palast zur Ehe des Fürstenpaares. Sie dementieren die «böswilligen Gerüchte», die vom französischen Magazin gestreut werden. Diese seien komplett unbegründet, heisst es. In einer offiziellen Mitteilung über den Geburtstag des Fürsten teilt der Palast mit, dass er «mit seiner Frau, Fürstin Charlène, und ihren Kindern, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, im Kreis der Familie» zu Mittag ass.

Charlène belasten die Gerüchte

Charlène sprach zuletzt vergangenen Mai an der Fashion Week Monaco über ihre Beziehung. «Ich finde es bedauerlich, dass einige Medien solche Gerüchte über mein Leben und meine Ehe verbreiten», meinte sie damals gegenüber dem «Monaco-Matin». «Wie jeder andere sind wir Menschen und wie jeder andere Mensch haben wir Emotionen und Schwächen, nur, dass unsere Familie in den Medien zur Schau gestellt wird und jede noch so kleine Schwäche weitergegeben wird», fügte sie an. Die «bösartigen Artikel» seien auch immer wieder Thema in den Gesprächen mit Albert. «Er hat alles getan, um mich und unsere Kinder zu schützen», so die ehemalige Schwimmerin.