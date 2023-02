Megan Fox hat ihren Verlobungsring abgenommen

Während die beiden noch an Drakes Superbowl-Afterparty gemeinsam erschienen, blieb Fox einem Auftritt ihres Liebsten am Samstagabend fern.

Das Ablegen des Rings dürfte schmerzhaft gewesen sein – nicht nur emotional, sondern auch physisch. Denn Kelly war bei der Anfertigung des Rings kreativ. Er liess Dornen am Schmuckstück anbringen, damit «es schmerzt, wenn sie versucht, ihn abzunehmen», wie der 32-Jährige im Januar gegenüber der «Vogue» sagte. Die Verlobung sei nicht offiziell abgesagt, allerdings würden die Zeichen für eine Versöhnung schlecht stehen: «Sie hatten in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme, aber diesmal scheint es ziemlich ernst zu sein.»

Megan hat ihren IG-Account gelöscht

Am Wochenende soll sich das Paar heftig gestritten haben. Megan sei «sehr verärgert» und weigere sich, mit ihrem Verlobten ein weiteres Wort zu wechseln. Am Freitag sollen die beiden noch gemeinsam bei einer Party von Drake (36) gewesen sein. Am Samstag fand die Superbowl-Party vom US-Magazin «Sports Illustrated» statt, bei der Kelly einen Auftritt hatte – Fox war nicht dabei.

Zuvor hatte die «Jennifer’s Body»-Darstellerin alle gemeinsamen Instagram-Bilder von sich und Kelly gelöscht. Mittlerweile ist sogar ihr gesamter Account verschwunden. In ihrem letzten Post zeigte sich die 36-Jährige in einem schwarzen Outfit und teilte dazu ein Video, in dem sie offenbar Briefe in einer Brennschale verbrannte. Dazu ein Zitat aus Beyoncés Song «Pray Don’t Catch Me»: «Du kannst die Unehrlichkeit riechen, es ist alles in deinem Atem.» In dem Song von Beyoncé geht es um Untreue.