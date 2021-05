Geheimes Bundesratspapier - Scheitern beim Rahmenabkommen hätte «schwerwiegende Folgen»

Am 23. April war Bundespräsident Parmelin zu Besuch in Brüssel und traf sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

SRF hat Zugang zu einem Geheimpapier des Bundesrates erhalten. Darin werden offenbar Szenarien skizziert, was auf die Schweiz zukommt, sollte das Rahmenabkommen scheitern, über das bereits seit Jahren mit der EU verhandelt wird. Mögliche Folgen werden in Kategorien unterteilt (vernachlässigbar, mittelschwer, schwerwiegend). 24 Politikfelder wurden offenbar insgesamt analysiert.

Parlamentskommission fordert Offenlegung des Dokuments

Mit dem Rahmenabkommen soll die zukünftige Beziehung zwischen der Schweiz und der EU geklärt werden. Mehrere Punkte im vorliegenden Entwurf sind umstritten. So reicht das politische Spektrum der Gegner des vorliegenden Entwurfs von der SVP bis zu den Gewerkschaften. Die Zeichen stehen auf Abbruch. Auch der Besuch von Guy Parmelin bei der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel vor einigen Wochen brachte keinen Durchbruch in den Verhandlungen. In den vergangenen Tagen wurde publik, dass nur noch vereinzelte Mitglieder im Bundesrat für eine Lösung kämpfen, darunter VBS-Vorsteherin Viola Amherd.