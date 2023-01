Shellack aus gekochten Läusen steckt auch in Lebensmitteln

In Nagellack und Mascara , als Polsterkleber, Beschichtung von Tabletten oder Obst: Das Überzugsmittel Schellack hat viele Einsatzmöglichkeiten. Aber keine Panik, denn auch wenn es zunächst nicht so scheint, ist Schellack ein natürlicher Stoff und stellt somit kein Risiko für deine Gesundheit dar. Gut zu wissen für Vegis : Hergestellt wird er allerdings aus Läusen.

Im Kaugummi und Kaffee

Schellack ist in der Konsistenz zäh, im getrockneten Zustand sehr hart, haftet gut, ist je nachdem nicht löslich (jedoch in Alkohol) und glänzend. Das macht ihn zu einem beliebten Überzugsmittel. Als Lebensmittelzusatzstoff wird er unter E904 deklariert.

Auch Schokolade wäre ohne Schellack vermutlich etwas matter in der Optik.

Dass dein Kaugummi diese schöne schimmernde Oberfläche hat, liegt vielleicht am Schellack.

Nicht vegetarisch

Gute Nachrichten: Was Alternativen anbelangt, so wirst du ganz sicher fündig, denn es gibt eine riesige Auswahl an Süssigkeiten, die auch ohne tierische Inhaltsstoffe, wie Schellack, glänzen. Die Tierrechtsorganisation Peta hat einen Einkaufsguide erstellt, der hier Abhilfe schaffen soll.